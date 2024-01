E' stata trasportata all'ospedale di Lecco in codice rosso la donna che ieri sera, lunedì 29 gennaio, intorno alle 19.20 è stata travolta da un'auto in via Giacomo Matteotti, a Oreno.

Travolta da un'automobile e trasportata in ospedale

Secondo le informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la donna, indicativamente tra i 30 e i 40 anni, stava attraversando la strada quando è stata urtata da un'auto condotta da un uomo. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono giounti i volontari del soccorso vimercatese che hanno subito prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla, come detto, in codice rosso all'ospedale di Lecco. In base a quanto si apprende avbrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e sorttoposto ad alcooltest il conducente della mettura, risultato negativo.

E' una "zona 30"

La via Matteotti ad Oreno, lo ricordiamo, è stata oggetto recentemente di un provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale di Vimercate che ha introdotto la cosiddetta "zona 30" ritenendola una strada particolarmente pericolosa per i pedoni. Non solo, nei progetti del Comune ci sarebbe anche quello di predisporre due dossi alle estremità della via per fare in modo di limitare ulterimente la velocità delle auto.