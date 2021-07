Travolta e uccisa da un'auto, ecco chi è la vittima

Ha un nome e un volto la donna morta tragicamente martedì scorso ad Agrate. Si tratta di Emanuela Ziello, 63 anni, residente a Caponago ma nota anche ad Agrate dove vive parte della famiglia.

Investita da un'auto condotta da una donna

La donna è stata travolta da un'auto nel pomeriggio di martedì scorso mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali lungo via Matteotti, all'altezza dell'angolo con via Roma. Ad investirla un'altra donna, di Agrate, che ha riferito di non essersi accorta del pedone.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito successivamente, la 63enne stava camminando lungo via Matteotti diretta verso il centro del paese, dopo aver fatto visita ad un parente in via Papa Giovanni XXIII. Giunta all'altezza dell'angolo con via Roma, ha incominciato ad attraversare sulle strisce. Poco oltre la metà della carreggiata è stata centrata in pieno dalla Mercedes condotta dall'agratese che viaggiava in direzione di Monza.

Impatto fatale

Violento e fatale l'impatto con il montante anteriore sinistro del parabrezza dell'auto. Soccorsa, trasferita con l'elisoccorso in ospedale, è deceduta in serata.

Alcol test negativo, aperto un fascicolo per omicidio stradale

Agli agenti della Polizia locale il compito di procedere con i rilievi. La conducente dell'auto è stata anche sottoposta ad alcol test che ha dato esisto negativo. Inevitabile in ogni caso l'apertura di un fascicolo per il reato di omicidio stradale.