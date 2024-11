Travolto dal braccio di una gru in un cantiere a Torino, muore un operaio residente in Brianza

Incidente mortale sul lavoro nella serata di ieri, lunedì 18 novembre, a Torino: un operaio di 51 anni residente in Brianza ha perso al vita.

L'infortunio si è verificato, secondo quanto riportato dai colleghi di PrimaTorino.it, nel cantiere dell’impianto di potabilizzazione delle acque della Smat, situato in corso Unità d’Italia a Torino. La vittima è Fatmir Isufi, operaio 51enne di origini albanesi residente ad Arcore e dipendente di una ditta bresciana. Sarebbe rimasto schiacciato dal braccio di una gru.

L’incidente, riportano i colleghi torinesi, è avvenuto intorno alle 20.30, durante le operazioni di rimozione di un macchinario impiegato per i lavori di pre-consolidamento del terreno, finalizzati alla costruzione di una vasca di pompaggio per l’acqua potabile. Secondo le prime ricostruzioni, una gru mobile montata su cingoli si è improvvisamente ribaltata, travolgendo l’operaio.

Nonostante il tempestivo allarme lanciato dai colleghi e l’intervento immediato dei soccorritori, tra cui sanitari, vigili del fuoco e carabinieri, per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti Centrale e Lingotto, mentre i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’ASL Torino hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto. I rilievi sono proseguiti per tutta la serata, tra il freddo e la nebbia che hanno avvolto il cantiere.

Questa tragedia si aggiunge alla lunga lista di incidenti sul lavoro che continuano a colpire il settore edile, sollevando ancora una volta interrogativi sulla sicurezza nei cantieri.