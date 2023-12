Sono passate ormai due settimane e i familiari di Agostino Gualdi travolto e ucciso da un’auto pirata, aspettano ancora sviluppi sulle indagini, ma soprattutto aspettano ancora l’ok per organizzare i funerali.

Travolto e ucciso a Verano da un’auto pirata: indagini a rilento e nessuna data per i funerali

Il magistrato incaricato non si è ancora espresso sulla disposizione o meno della autopsia, questione però che si dovrebbe sbloccare a breve come riportato sul Giornale di Carate in edicola martedì 19 dicembre. L’avvocato Anna Maria Mazza, incaricata dalla famiglia di seguire la vicenda, quotidianamente contatta la Procura per avere degli aggiornamenti, ma è in costante contatto anche con la Compagnia dei Carabinieri di Seregno che sta conducendo le indagini.

«I militari stanno portando avanti le indagini, che sono complesse e in questi giorni dovrebbero sentire i due testimoni che hanno assistito all’incidente in via Comasina - spiega l’avvocato, sentita telefonicamente venerdì mattina della scorsa settimana- su quella strada c’è una telecamere con il lettore di targhe e si spera che il dispositivo possa essere utile a ricostruire l’incidente, ma soprattutto ad individuare il responsabile, che a distanza di ormai due settimane non si è fatto vivo per assumersi le proprie responsabilità. Confidavamo tutti che potesse costituirsi a distanza di qualche giorno, magari dopo lo choc per l’incidente, ma nulla di tutto ciò è avvenuto. Le indagini sono in corso ma la famiglia attende con grande trepidazione gli sviluppi di queste indagini e vuole poter dare una sepoltura al proprio caro».

Non sono infatti serviti gli appelli lanciati attraverso i giornali e le televisioni, dai famigliari, affinchè il conducente di quella auto scura che ha travolto e ucciso Agostino Gualdi in pieno giorno, mentre stava attraversando con il suo cane, si presentasse ai Carabinieri. «

Al momento non ho ancora avuto accesso agli atti; il magistrato ha richiesto la cartella clinica dopo di chè valuterà se disporre o meno l’autopsia. Fatto ciò i familiari potranno finalmente organizzare la cerimonia funebre».

Grande sconforto

C’è molta amarezza tra i parenti del giussanese 65enne, in città da 15 anni, ma originario di Bergamo.

I fratelli, l’anziana mamma, i due figli e la compagna, attendono da ormai diversi giorni, di poter dare l’addio al proprio caro, attualmente all’obitorio dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto lo scorso sabato 9 dicembre, a distanza di 6 giorni dal gravissimo incidente che l’ha visto coinvolto.

«Va tutto molto a rilento. Ma al di là delle indagini non sappiamo ancora quando potremo dargli l’ultimo saluto - ha sottolineato il fratello Claudio - Il figlio di Agostino, partito subito dall’Australia, dove vive, per partecipare al funerale, rischia di dover ripartire senza avervi potuto partecipare».

I parenti vogliono giustizia ma anche dare la degna sepoltura al proprio caro, abbandonato agonizzante sulla strada dopo l’incidente, rimasto in fin di vita per sei giorni nel reparto di neuro traumatologia fino al decesso. Il conducente fuggito dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Appello sui social del vice sindaco: «Costituisci!»

«Nella vita bisogna sempre avere coraggio e assumersi le proprie responsabilità. Per questo ti dico: costituisciti!».

Sono le parole del vice sindaco Adriano Corigliano che, attraverso un video pubblicato sui social, sabato scorso ha voluto lanciare un appello al pirata della strada che ha travolto e ucciso il giussanese Agostino Gualdi.

Un messaggio video molto sentito e partecipato che è diventato virale e che è stato condiviso da tanti concittadini e amici della vittima, che chiedono giustizia per Agostino. La speranza di molti è quella di convincere il responsabile a farsi avanti, assumendosi le proprie responsabilità.