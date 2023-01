Tragedia nella giornata di ieri, domenica 8 gennaio, sulla Provinciale Sp54, nel meratese. Un uomo di 87 anni è stato travolto mentre attraversava la strada e purtroppo non ha avuto scampo. L'automobilista alla guida della vettura è un ottantenne residente a Ronco Briantino.

Travolto e ucciso da un automobilista residente nel vimercatese

La vittima è Carlo Fumagalli: l'uomo si stava dirigendo al bar Il Girasole Cafè dopo aver posteggiato la macchina nei pressi della concessionaria Opel Sala, quando è stato travolto dalla vettura.

L'incidente stradale si è verificato intorno alle 17.30. Complice la scarsa visibilità per buio e pioggia torrenziale, l'automobilista, alla guida di una Fiat Stilo, ha travolto il pedone che si stava dirigendo al bar, dove però non è mai arrivato.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I soccorsi

Sul posto in codice rosso sono sopraggiunte ambulanza e automedica, oltre a una pattuglia dei Carabinieri. Nonostante i soccorsi tempestivi per l'87enne non c'è stato nulla da fare: è stato dichiarato il decesso direttamente sul luogo dell'incidente.

Pochi giorni fa un altro drammatico incidente

Una tragedia che giunge a pochi giorni da un altro drammatico sinistro, quello avvenuto a Missaglia e che ha visto l'investimento mortale di Vincenzo Chionna, padre di famiglia di 44 anni e titolare di una trattoria di Carnate.