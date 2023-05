Travolto sulle strisce pedonali davanti al Comune, anziano in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio, ad Arcore.

Un 82enne investito sulle strisce pedonali

Poco prima delle 16 un uomo di 82 anni è stato investito da un'auto in largo Vela, nei pressi del Municipio. L'uomo, residente in città, stava attraversando sulle strisce pedonali per tornare verso casa (a poche decine di metri dal luogo dell'incidente) quando è stato travolto da una Dacia Sandero che viaggiava verso via Monte Bianco.

Soccorso in codice rosso

Le sue condizioni sono apparse in un primo tempo particolarmente gravi tanto che è stata attivata un'ambulanza in codice rosso, giunta sul posto insieme ad un'automedica e agli agenti della Polizia locale.

Portato al San Gerardo

Il quadro è poi migliorato. Una volta stabilizzato, infatti, l'82enne è stato caricato sul mezzo di soccorso che è ripartito alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.