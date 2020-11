Lea, Rosy e Minna salvate in un’operazione congiunta tra Enpa e Carabinieri FOTO

Ancora una volta una segnalazione arrivata al Nucleo Antimaltrattamento dell’Enpa di Monza e Brianza ha permesso di salvare delle vite. Sono quelle di Lea, Rosy e Minna, appena 15 giorni: tre splendide micette ora in cura presso l’Asilo dei Cuccioli gestito dai volontari.

Lea, Rosy e Minna salvate in un’operazione congiunta tra Enpa e Carabinieri

Dopo i mici portati in salvo ieri dalla Polizia locale di Villasanta, arriva notizia di un episodio simile. Questa volta protagoniste sono Lea, Rosy e Minna, tre micette di appena 15 giorni che, dopo essere state salvate, ora sono state affidate alle amorevoli cure dei volontari dell’Enpa di Monza e Brianza.

Ma cosa era loro successo?

La segnalazione è partita da alcune persone che si erano recate in un megastore di Agrate Brianza e avevano sentito dei miagolii provenire dal retro di un negozio. Incuriositi, avevano chiesto informazioni e scoperto che, dentro uno scatolone, c’erano tre minuscoli gattini, sporchi e visibilmente bisognosi di cure. Ciononostante il proprietario del negozio sosteneva di seguirli da diverso

tempo e che, a suo dire, godevano di ottima salute.

L’arrivo dei Carabinieri

“Per niente convinti delle sue parole e preoccupati per le condizioni dei piccoli – ha sapere l’Enpa in una nota – i clienti hanno contattato l’Enpa di Monza che ha inviato sul posto immediatamente il Nucleo Antimaltrattamento al fine di verificare le condizioni degli animali. I volontari si sono però trovati davanti un proprietario poco collaborativo che non intendeva far vedere i gattini. Temendo che le condizioni degli animali potessero peggiorare, i volontari hanno contattato i Carabinieri di Agrate che sono arrivati con una pattuglia”.

“Nel corso dell’ispezione – prosegue il comunicato – i Carabinieri, rendendosi conto che i mici erano detenuti in un ambiente non idoneo e con cure insufficienti, stabilivano il loro ritiro. I volontari quindi li hanno immediatamente portati al rifugio di Monza, dove sono stati sottoposti a un’accurata visita veterinaria che confermava la giovanissima età (15 giorni), le pessime condizioni generali, il mantello intriso di urina e feci, la cute infiammata in più punti, disidratazione e condizione di sottopeso. Unico punto a favore del signore, aver procurato il latte corretto, quello specifico per gattini piccoli, con cui alimentarli”.

Ora i micini – in realtà tre femminucce – sono stati affidati alle cure esperte e amorevoli di una volontaria dell’Asilo dei Cuccioli dell’Enpa. Considerata la loro età e le condizioni tuttora precarie, le gattine, chiamate Lea, Rosy e Minna, non sono ovviamente in adozione. ENPA ricorda però che in gattile ci sono tanti altri mici già adottabili in cerca di famiglia.

La buona volontà non basta

“Secondo quanto sostenuto dal commerciante – fanno sapere da Enpa – le gattine sono state rinvenute vicino alla sua automobile e lui le ha prelevate per portarle in salvo. Non sempre però, la buona volontà è sufficiente, se poi non si è in grado di detenere un animale in modo responsabile e soprattutto non si è in grado di riservargli, come in questo caso, le cure di cui ha bisogno. Accudire gattini piccoli è estremamente complesso e non ci si può quindi improvvisare balie. Altrettanto importante è verificare che siano effettivamente orfani e non in attesa del ritorno della mamma, provvisoriamente assente”.

