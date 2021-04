I Vigili del fuoco di Lazzate, Desio e Seregno sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.30 in via da Giussano per un incendio divampato nel giardino di un’abitazione privata.

Tre squadre di Vigili del fuoco in azione a Desio per un incendio

In base ad una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme si siano propagate da un forgoncino, a cui il proprietario stava mettendo mano con un flessibile, sotto la tettoia nel giardino della casa. Le fiamme in brevissimo tempo hanno avvolto il mezzo e poi si sono propagate alla tettoia stessa, danneggiando anche il balcone dell’abitazione e il tetto.

Sul posto sono giunti in brevissimo tempo i pompieri con tre mezzi di soccorso e l’incendio è stato spento, riportando la situazione in sicurezza. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.