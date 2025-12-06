Tregasio piange don Gianni Casiraghi

I funerali del sacerdote saranno celebrati martedì 9 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso di Tregasio, preceduti alle 14 dalla recita del santo rosario.

Lutto a Tregasio, frazione di Triuggio, per la scomparsa di don Gianluigi (don Gianni) Casiraghi all’età di 79 anni.

Morto don Gianni

Don Gianni è mancato venerdì pomeriggio nella sua abitazione in via Immacolata 19 a causa di una malattia. Lascia la sorella Mariangela e i fratelli Pinuccio, Elio, Dario e Sandro. I funerali del sacerdote saranno celebrati martedì 9 dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso di Tregasio, preceduti alle 14 dalla recita del santo rosario, poi si proseguirà per il cimitero locale.

“Seguimi!” Ancora una volta, l’ultima, don Gianni ha obbedito al suo Signore e lo ha seguito. In questi anni sul calvario della malattia. Oggi nella luce del suo eterno abbraccio”.

Era nato in località Zuccone

Nato a Zuccone l’11 agosto 1946, don Gianni fu ordinato sacerdote in Duomo il 28 giugno 1973. Il primo incarico fu a Milano presso la parrocchia della Madonna di Fatima dove rimase per 18 anni come addetto all’oratorio. In seguito fu trasferito a Cambiago per ben 25 anni, prima di fare ritorno nella sua Tregasio, nel 2016, come sacerdote residente con incarichi pastorali. Di recente era riuscito a partecipare ai festeggiamenti per i 70 anni delle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote.

