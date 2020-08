Trenord: sospensione cautelare per il personale del treno deragliato a Carnate. Offerto anche un servizio di supporto psicologico.

Trenord: sospensione cautelare per il personale del treno deragliato a Carnate

In seguito all’incidente ferroviario avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 19 agosto alla stazione di Carnate, dove intorno a mezzogiorno un treno è stato volutamente deviato su un binario tronco della ferrovia dopo che aveva ripreso la marcia dalla stazione di Paderno d’Adda senza personale a bordo, Trenord ha deciso si sospendere cautelativamente il macchinista e il capotreno del convoglio 10776.

Ora si attendono gli esiti dell’inchiesta

La decisione è stata presa in attesa degli esiti dell’inchiesta interna per verificare le cause dell’incidente in cui, lo ricordiamo, è rimasto lievemente contuso l’unico passeggero presente sul treno. L’azienda ha offerto ai due dipendenti un servizio di supporto psicologico.

Fin da subito Trenord si è inoltre messa a disposizione e collabora attivamente con gli inquirenti e con la magistratura, fornendo tutte le informazioni necessarie all’indagine, a partire dalla “scatola nera” della locomotiva, attualmente sotto sequestro.

La circolazione riprende gradualmente

Per quel che riguarda la circolazione, alle 6.20 di questa mattina il traffico ferroviario fra Monza e Calolziocorte è ripreso gradualmente su un unico binario, nella stazione di Carnate. Nel corso della notte inoltre, come potete vedere da queste immagini, sono iniziate le operazioni per la rimozione dei vagoni che saranno poi demoliti.

Prosegue intanto la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria e l’attivazione di un servizio sostitutivo su bus. I treni da e per la Valtellina circolano regolarmente; la suburbana S8 Lecco-Milano offre un treno all’ora; Paderno d’Adda è servita da bus. Tutte le informazioni sui provvedimenti di circolazione sono disponibili in tempo reale sul

sito Trenord.

