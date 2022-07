Trentenne rischia di annegare nell'Adda

Un trentaseienne ha rischiato di annegare nel fiume Adda: è successo poco prima delle 13 nel territorio di Cornate d'Adda

Rischia di annegare nell'Adda

Dopo la grande paura di sabato pomeriggio in cui si è verificato un episodio analogo che ha coinvolto un 18enne, questa mattina un'altra persona ha rischiato di annegare nell'Adda. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13, lungo via 25 Aprile, nel territorio comunale di Cornate d'Adda. Un uomo di 36 anni ha rischiato di annegare nel fiume, facendo scattare l'allarme in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza e ai Vigili del Fuoco. Il 36enne è stato portato a riva, ma le sue condizioni sono parse subito gravi: dopo averne cercato di stabilizzarne il quadro clinico, l'uomo è stato portato, sempre in codice rosso, all'ospedale di Vimercate. Si trova in gravi condizioni