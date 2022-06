Trentenne trovato senza vita nel suo appartamento

Tragico ritrovamento quello avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso 16 giugno ad Arcore. Poco prima delle 19, nella centralissima via Casati, è stato ritrovato privo di vita il corpo di un giovane trentenne che si trovava all'interno di un appartamento.

Sul luogo del ritrovamento ambulanza, automedica, pompieri e carabinieri

Nel luogo dove si è consumato il dramma sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e una automedica, i vigili del Fuoco che hanno sfondato la porta di ingresso dell'abitazione dove si trovava il giovane e i carabinieri della stazione di Arcore, intervenuti per fare luce sulla dinamica. Forze dell'ordine e sanitari del 118 messi in allerta dai parenti del trentenne, preoccupati per le sorti dell'arcorese.

Le indagini dei carabinieri

I sanitari, una volta entrati nell'abitazione dove si trovava il trentenne, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le forze dell'ordine hanno subito dato il via alle indagini per capire i contorni della vicenda. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso che si è trattato con tutta probabilità di un gesto estremo del giovane.