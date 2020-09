Triuggio, 50 anni e non sentirli

50 anni e non sentirli, ritrovo della classe 1970 di Triuggio.

I coscritti della classe 1970 di Triuggio e frazioni si sono ritrovati sabato sera per una cena in un ristorante di Monza, in occasione dell’importante traguardo raggiunto: il mezzo secolo di vita. In tredici hanno partecipato alla bella iniziativa organizzata da Sabrina Casiraghi insieme a Sandra Caria. Non poteva mancare la torta a tema e perfino le magliette personalizzate.

Le organizzatrici

“Per il 40esimo avevamo organizzato una bella festa – racconta Sabrina Casiraghi – Solitamente ci ritroviamo ogni cinque anni ma visto che ci siamo veramente divertiti, ci siamo ripromessi di trovarci più spesso. Era da tempo che stavamo organizzando questo ritrovo e dovevamo uscire a maggio: poi il Covid ha bloccato tutto. Ma fortunatamente sabato ci siamo incontrati e dobbiamo ringraziare Franco, il titolare del ristorante di Monza per l’ottima musica e per averci permesso anche di cantare e ballare”. I coscritti si sono dati dunque appuntamento alla prossima occasione di ritrovo.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 22 settembre 2020.

