Marching Band nello spot di Radio 101

Triuggio Marching Band protagonista del Morning Show di Radio 101.

Il Morning Show di Radio 101

Protagonisti al Morning Show di Radio 101. Grande soddisfazione per la Triuggio Marching Band contattata dall’emittente radiofonica.

Il drum major

«Siamo stati contattati qualche settimana fa dall’agenzia pubblicitaria incaricata da Radio 101, che era alla ricerca di una “banda” da inserire nel loro spot – spiega il drum major della Triuggio Marching Band, Paolo Colombo – L’idea di essere associati a Radio 101 e a un Morning Show molto seguito e popolare ci è subito piaciuta». Già in passato la Tmb aveva partecipato a diversi eventi legati alla moda o comunque campagne pubblicitarie e spot, per esempio spot per Renault, jeckerson, Prada, Ceres, Philip Plein, Vogue Italia, ecc.

Lo spot girato a Milano

Lo spot è stato girato a Milano in una villa d’epoca trasformata in set per l’occasione: «Le riprese ci hanno impegnato un’intera giornata e con un numero ridotto di marching players (per logistica e Covid). Ovviamente è sempre piacevole partecipare a queste iniziative, soprattutto in un periodo come questo di forzata inattività. Evento che ci ha permesso di avere un’inattesa ma gradita visibilità, in quanto lo spot è mandato in onda in questi giorni su varie emittenti nazionali». La Tmb ha in programma altre iniziative che verranno comunicate sui canali social con l’obiettivo di autofinanziarsi per l’evento di gennaio 2022 in America ovvero la partecipazione alla Rose Parade.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 ottobre 2020.

