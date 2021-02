Triuggio, tetto di nuovo in fiamme in via Meucci

Ennesimo allarme ed ennesima mobilitazione a Triuggio per il tetto di un’abitazione andato completamente in fiamme.

In via Meucci a Triuggio

E’ successo di nuovo: dopo l’incendio che si era sprigionato domenica scorsa a mezzogiorno il tetto di una palazzina di quattro piani fuori terra al civico 19 di via Meucci è tornato a bruciare. Ieri pomeriggio, mercoledì 24 febbraio, attorno alle 18, diverse squadre dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in centro paese per spegnere le fiamme alla copertura. Ingenti i danni.

Non ci sono stati feriti, ma ancora una volta si sono vissuti momenti di vera apprensione. Al lavoro ben quattro mezzi giunti da Monza, da Seregno e da Lissone oltre all’autoscala mobilitata invece dal distaccamento dei volontari Marchese Ferdinando Cusani di via Solferino a Carate Brianza. In via Meucci è sopraggiunta anche l’autoambulanza del 118, allertata in via precauzionale, e che è rimasta sul posto fino al termine delle operazione di spegnimento.

L’intervento in centro a Triuggio è durato quasi tre ore, secondo quanto ha riferito in un comunicato la centrale dei pompieri di Monza.

Restano invece ancora tutte da chiarire le cause che hanno scatenato il nuovo rogo al tetto dell’edificio che, come ricordato, aveva già preso fuoco nella giornata di domenica scorsa all’ora di pranzo. I Vigili del fuoco hanno lavorato sia dall’interno della mansarda, sia dall’esterno per mettere in sicurezza la parte colpita dalle fiamme.