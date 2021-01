Incendio a Triuggio, in fiamme il tetto di un’abitazione

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, mercoledì 27 gennaio, nel comune di Triuggio per un incendio al tetto di una abitazione.

Incendio a Triuggio, in fiamme tetto di un’abitazione

La chiamata ai pompieri è giunta intorno alle 22: le fiamme si sono sprigionate, per cause ancora da accertare, sul tetto di un’abitazione di via Cascina Gratirola. Sul posto sono giunti poco dopo i Vigili del fuoco di Seregno, intervenuti con autoscala, autobotte e il carro soccorso proveniente dal distaccamento di Carate Brianza. Per precauzione è stato allertato anche il 118 e la centrale operativa Areu ha inviato sul posto un’ambulanza a scopo precauzionale. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Ieri sera incendio anche a Bernareggio

Sempre nella serata di ieri segnaliamo un grave incendio in via Garibaldi a Bernareggio. Un’abitazione è andata completamente a fuoco e sul posto sono arrivati due autocisterne dei Vigili del fuoco. Nelle operazioni di spegnimento è rimasto ferito anche un Vigile del fuoco.

L’intervento dei Vigili del fuoco è andato avanti per più di un’ora nel tentativo di mettere subito in sicurezza lo stabile ed evitare esplosioni o che le fiamme arrivassero fino alle abitazioni adiacenti