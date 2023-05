Triuggio, un uomo si getta dal ponte: ricerche in corso

Tragedia a Triuggio, dove un uomo si è gettato dal ponte in località Ponte, al confine con Albiate.

Si getta dal ponte di Triuggio

Un uomo si è buttato nelle acque del fiume Lambro ieri sera, venerdì 19 maggio, a Triuggio. La tragedia poco prima delle 22, in via Vittorio Veneto, a pochi passi dalla sede del palazzo del Comune. Una volta dato l'allarme al 112, sono intervenuti i soccorsi, che hanno iniziato immediatamente le ricerche.

I soccorsi

Sul posto i Carabinieri della stazione di Biassono, insieme ai Vigili del fuoco con diversi mezzi e i soccorritori del 118 giunti con un'autoambulanza e un'automedica. Sono stati gettate delle reti lungo il fiume nel tentativo di individuare il corpo trascinato dalla corrente del Lambro, che in questi giorni è in piena per le forti piogge. Le ricerche in corso si sono concentrate nel corso della sera e della notte prima a Sovico e quindi a Biassono, al confine con Lesmo, nella zona del ponte dell’ex Blaschim. Sul posto le squadre fluviali e fluviali-alluvionali del Comando provinciale di Milano con il gommone rafting.