Tromba d'aria a Bernareggio: la scuola materna resta chiusa

Dopo la tremenda tromba d'aria che si è abbattuta su Bernareggio nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, la scuola materna "Rodari" resterà chiusa sino a data da destinarsi. Questa la decisione dell'Amministrazione comunale in seguito ai danni riportati alla struttura.

La bufera ha danneggiato seriamente il tetto, dove peraltro erano in corso alcuni lavori di riqualificazione, e una finestra posta al primo piano, letteralmente crollata al suolo e andata in frantumi a causa delle raffiche di vento. Una situazione che di fatto ha reso inagibile l'intero stabile anche su indicazioni dei Vigili del fuoco.

"L'eccezionale evento atmosferico che si è abbattuto sul territorio comunale nel pomeriggio di venerdì 22 settembre 2023 ha danneggiato alcune strutture, pubbliche e private: tra queste anche la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Via Morselli. Dato che in questo momento non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie, al fine di salvaguardare l’incolumità di alunni e personale scolastico, è stata emessa ordinanza per la chiusura della scuola da lunedì 25 settembre. L'Amministrazione comunale e l'Istituto comprensivo faranno il possibile per risolvere il più celermente possibile la situazione, sollevando genitori e bambini dal disagio arrecato dall'eccezionale evento atmosferico"

Stessa sorte per alcuni parchi pubblici, che resteranno chiusi sino a nuova comunicazione:

"Il Comune di Bernareggio – per ragioni di sicurezza, per prevenire potenziali pericoli e preservare l'incolumità delle persone – ha emanato un'ordinanza sindacale, in vigore da oggi, che stabilisce la chiusura al pubblico del Parco Unità d’Italia di Via Prinetti 29 e del parco di Via Giovanni XXIII. Per tutte le altre aree verdi resta consentito l'accesso ma è vietato sostare in prossimità o sotto alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento. In caso di allerta meteo per temporali, piogge, vento o grandine il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non chiuse"