Tromba d’aria a Concorezzo: dopo i lavori riaprono i parchi

E’ stato riaperto questa mattina, lunedì 20 luglio, il parco di Villa Zoia dopo la messa in sicurezza dell’area a seguito della tromba d’aria di sabato 11 luglio.

Il Parco degli Alpini di via XXV Aprile riaprirà invece mercoledì 22 luglio. Anche in questo caso sono già state tagliate le piante ed i rami non sicuri e domani, martedì 21 luglio, verrà effettuata una pulizia completa dell’area.

Al parco Scaccabarozzi (Burrone) sono ancora in corso alcuni interventi di messa in sicurezza di piante ad alto fusto. I lavori si protrarranno per tutta la giornata di domani ed il parco sarà riaperto per mercoledì mattina.

