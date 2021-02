Trova centinaia di euro nello sportello bancomat e li restituisce al proprietario. Splendido gesto di Emilia Magni, volontaria di Concorezzo.

Lo splendido gesto si è consumato nella mattinata di lunedì 15 febbraio 2021 a Concorezzo. Emilia Magni, pensionata di 61 anni, ha rinvenuto in uno sportello bancomat del paese diverse centinaia di euro. Il denaro era stato prelevato poco prima da un anziano signore, che l’aveva poi distrattamente dimenticato all’interno dello sportello. Particolare che non è sfuggito alla donna, accortasi immediatamente che qualcosa non andava.

“Quando sono entrata in banca per prelevare ho visto che il signore che mi aveva preceduto si era dimenticato di ritirare i soldi – spiega Emilia Magni, impegnata in Comune come volontaria nello Sportello Animali – A quel punto non sapevo bene come muovermi, volevo essere sicura di restituirli alla persona giusta. Ero convinta che fossero suoi, ma non ne avevo la certezza. Dopo essermi consultata con mio marito e mia figlia ho deciso di parlare con il direttore della filiale, spiegandogli la situazione. Grazie al terminale della banca siamo riusciti a risalire all’uomo che aveva compiuto l’ultima operazione e di conseguenza abbiamo potuto restituire i soldi al legittimo proprietario”.