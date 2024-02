Sempre più strategico e determinante il contributo fornito dalla tecnologia alla Polizia Locale di Desio nei servizi operativi per dare maggiore efficacia agli interventi sul territorio. A seguito di segnalazioni pervenute al Comando di via Partigiani d’Italia, sono state effettuate nei giorni scorsi due intense e capillari attività di pattugliamento in collaborazione con i Carabinieri, che hanno lavorato - ognuno per le rispettive competenze - in un’operazione congiunta per un più efficace controllo strategico.

Trovati in centro bossoli di un'arma a salve, denunciato un giovane

La prima attività sabato 3 febbraio quando la Polizia Locale di Desio, si è attivata a seguito della segnalazione di un cittadino che indicava, in prossimità del Palazzo comunale, la presenza di bossoli d'arma da fuoco.

La pattuglia si è immediatamente recata sul luogo e ha repertato il materiale rinvenuto. Successivamente, nel pomeriggio, sono state contestualmente acquisite le immagini delle telecamere del giorno precedente, attraverso cui si notava la presenza di un ragazzo che sorreggeva una pistola, rivelatasi poi un'arma a salve, quindi una scacciacani.

“Durante la serata abbiamo posizionato due pattuglie della Polizia Locale proprio in loco che, tramite verifiche incrociate delle telecamere di sorveglianza, hanno riconosciuto il soggetto che il giorno prima sorreggeva la (finta) pistola – spiega il Comandante – e lo hanno subito sottoposto a un controllo”.

Il ragazzo, minorenne, di nazionalità non italiana, è stato trovato in possesso dei bossoli, e su indicazione degli Agenti, ha permesso di ritrovare l’arma da lui nascosta nei pressi di un parco verde in zona Ospedale.

Trovato anche un motociclo rubato

Contestualmente al rinvenimento dell’oggetto, gli operatori hanno rilevato un motociclo con evidenti dei segni di effrazione e, dopo averlo esaminato, è risultato rubato a Monza.

Il mezzo era guidato sempre dal ragazzo in questione (quella stessa sera, erano presenti anche una decina di altri giovani che sono stati tutti identificati), che, ascoltato dagli operatori di Polizia locale ha consegnato loro tutto il materiale: l’arma e i bossoli sono stati sequestrati, il ragazzo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria minorile, sia del motociclo, sia per accensione ed esplosioni pericolose.

Il commento del sindaco e dell'assessore

Il sindaco Simone Gargiulo ha avuto parole di lode per il buon lavoro svolto: