Trovati tre ordigni della Seconda guerra mondiale in una proprietà privata

Tre ordigni risalenti alla Seconda Guerra mondiale sono stati trovati ieri sera, venerdì 24 maggio 2024, all'interno di una proprietà privata ad Arcore, precisamente nella frazione di Bernate, in prossimità del semaforo che si trova all'incrocio tra le vie Gilera e Grandi.

La segnalazione riguardante la presenza dei tre ordigni (di cui uno ben visibile dalla strada) all'interno di un pratone che si trova accanto ad uno stabile è arrivata direttamente ai carabinieri da parte di un passante che aveva notato i residuati bellici a ridosso di un fosso.

Subito sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dell'area che hanno visto coinvolti l'assessorato alla Sicurezza guidato da Luca Travascio, la prefettura, i carabinieri, la Polizia locale e i volontari della Protezione civile.

Ieri sera fino a notte fonda sia l'assessore Travascio che il sindaco Maurizio Bono hanno partecipato alle operazioni di messa in sicurezza dell'aera.

Le parole dell'assessore Travascio

"Appena abbiamo saputo del ritrovamento abbiamo prontamente avvisato i carabinieri che a loro volta hanno provveduto ad informare il Prefetto - ha sottolineato l'assessore Travascio - Quest'ultimo ha immediatamente ordinato che la zona venisse transennata, messa in sicurezza e sorvegliata per tutta la notte. Ci siamo prontamente organizzati su turni insieme ai carabinieri, agli agenti della Polizia locale e ai volontari della Protezione civile che ringrazio per l'impegno e la dedizione".

Stamattina, sabato, interverranno gli artificieri che effettueranno un rastrellamento di tutta l'area per capire se ci sono altri ordigni inesplosi nel terreno privato.

Bombe vuote e prive di innesco

Fortunatamente, ma il condizionale è d'obbligo, sembrerebbe a prima vista che le bombe siano vuote e prive di innesco e di carica esposiva. Con tutta probabilità non servirà farle brillare ma gli ulteriori approfondimenti previsti per stamattina chiariranno meglio la situazione e le procedure da adottare per la loro rimozione in totale sicurezza.

Al momento l'unica certezza è ch sono stati ritrovati tre ordigni che da più di 70 anni giacevano in quel terreno e nascosti da una fitta boscaglia.