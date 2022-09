Trovato morto il 25enne scomparso dopo aver dato le dimissioni

Si sono spente le speranze di ritrovare in vita Matteo Caronni, il 25enne misintese scomparso martedì dopo aver dato le dimissioni nell'azienda in cui lavorava a Desio. Il suo corpo è stato ritrovato stamattina, venerdì 9 settembre 2022, sotto il ponte di Cairate, in provincia di Varese.

Trovato morto Matteo Caronni

Si chiudono quindi col più tragico degli epiloghi le ricerche attivate martedì sera, dopo che l'auto del 25enne era stata ritrovata nella zona dell'ospedale di Tradate. A denunciarne la scomparsa era stata la sorella, quando il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi licenziato dall'azienda di Desio dove lavorava. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, con Carabinieri e Vigili del Fuoco che per giorni hanno setacciato in lungo e in largo l'area dove il 25enne aveva lasciato la vettura. Anche i social si sono mobilitati, con tantissime condivisioni degli appelli lanciati dai familiari.

E' suo il cadavere trovato sotto il ponte di Cairate

Purtroppo poco fa ogni speranza è svanita. Poco prima delle 13 di oggi i Carabinieri hanno trovato un corpo senza vita sotto al ponte di Cairate, che dai primi riscontri era compatibile con il 25enne. Solo poco fa, intorno alle 15, al termine delle operazioni di identificazione, è arrivata la conferma: purtroppo si tratta proprio di Matteo Caronni.