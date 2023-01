Trovato morto in casa noto avvocato con studio legale a Seregno

Tragedia a Novedrate, nel comasco. La scorsa notte è stato trovato morto Manuel Gabrielli, classe 1975, noto avvocato ed ex consigliere comunale in paese. Gabrielli aveva lo studio legale a Seregno.

Trovato morto noto avvocato con studio legale a Seregno

Il corpo, come riportato dai colleghi di PrimaComo.it, è stato ritrovato in casa dalla moglie.

Sul posto si sono precipitati sanitari e i Carabinieri della compagnia di Cantù, allertati proprio dalla donna. Per Gabrielli purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sarà ora l'autopsia, che verrà effettuata la prossima settimana, a stabilire con esattezza le cause che hanno portato alla morte.

L'avvocato della strage di Erba

Gabrielli in passato aveva assistito la famiglia di Mario Frigerio, unico sopravvissuto nella strage di Erba del dicembre 2006 e testimone chiave, nel processo che ha poi visto la condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

A livello politico era stato consigliere comunale a Novedrate nella minoranza di "In Novedrate", da cui era poi uscito per proseguire in autonomia. Quattro anni fa si era invece candidato come consigliere comunale a Seregno, tra le fila della Lega.