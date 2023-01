A Seregno l'ultimo saluto all'avvocato Gabrielli

A Seregno l'ultimo saluto all'avvocato Manuel Gabrielli, trovato privo di vita la scorsa settimana nella sua abitazione di Novedrate. Le partecipate esequie sono state celebrate nel Santuario di Santa Valeria.

L'ultimo saluto all'avvocato Gabrielli

Nel pomeriggio odierno, venerdì 13 gennaio, i funerali dell'avvocato Manuel Gabrielli nel Santuario di Santa Valeria a Seregno. Il legale 47enne aveva lo studio in città e faceva parte del direttivo della sezione locale della Lega. Le esequie sono state celebrate dal parroco di Novedrate, don Alberto Colombo, con don Giancarlo Brambilla e don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile della Comunità San Giovanni Paolo II.

"Ha donato grande amore alla famiglia"

"Il dolore è tanto oggi, in cui accompagniamo Manuel da questa vita alla vita eterna - le parole del sacerdote nell'omelia - C'è sempre una vita nuova, al di là di tutto il dolore e la sofferenza. Manuel ricomincia in una vita nuova". Don Alberto ha ricordato la cordialità dell'avvocato, "il suo sorriso che contagiava tutti e il grande amore che ha donato per la famiglia e i figli, che non si perderà mai e continua a germogliare".

Un lungo applauso dall'assemblea

Al termine delle esequie, sul sagrato del Santuario, un applauso ha accompagnato il feretro bianco, coperto dai fiori bianchi. All'ingresso della chiesa una bella immagine sorridente del legale, con un messaggio semplice e pieno di affetto: "Ciao Manuel, sarai sempre nel mio cuore". Alla cerimonia funebre erano presenti, fra gli altri, l'ex sindaco leghista Giacinto Mariani e il segretario locale del Carroccio, Edoardo Trezzi.