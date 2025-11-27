Truffa un anziano con un messaggio e gli spilla oltre mille euro, denunciato un 23enne

Ha truffato un anziano di Meda con un messaggio sms e gli ha spillato 1.592 euro. Denunciato un 23enne di Cesano Boscone.

Denunciato per truffa un 23enne di Cesano Boscone

I Carabinieri della stazione di Meda, a conclusione di un’attività dhanno denunciato in s’indagine, tato di libertà un 23enne italiano, residente a Cesano Boscone (Mi), per il reato di truffa ai danni di un anziano. Le indagini sono state avviate dopo che il 79enne, residente a Meda, aveva sporto denuncia a inizio novembre.

Con un messaggio sms ha irretito un anziano

Nei giorni precedenti l’anziano aveva ricevuto un messaggio sms da un’utenza falsamente presentatasi con il nome di una nota società di transazioni e pagamenti contactless, con la richiesta di pagamento di

circa mille euro per un acquisto di beni mai effettuato e la richiesta di contattare il numero telefonico indicato per i successivi chiarimenti.

La tecnica del phishing

Nel corso della telefonata, l’abile interlocutore era riuscito a far concludere alla vittima un’operazione di bonifico bancario, in suo favore, di 1.592 euro. Si tratta del cosiddetto phishing, una truffa online in cui i criminali informatici, fingendosi enti o persone fidate, cercano di rubare informazioni personali come password e dati bancari inviando messaggi ingannevoli (via email, sms o social media) per indurre le vittime a compiere azioni dannose.

I militari hanno rintracciato il presunto responsabile

Le scrupolose verifiche degli elementi forniti e la capacità investigativa dei militari dell’Arma hanno permesso di individuare in tempi brevi l’identità del presunto responsabile, residente nella provincia di Milano, già noto alle Forze dell’Ordine, anche per reati specifici. Dell’esito delle indagini e del deferimento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.