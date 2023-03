Ubriaco al volante, finisce con l'auto nel sottopasso della stazione

Era ubriaco il 22enne di Cesano Maderno che ieri mattina, domenica 12 marzo 2023, è finito con l'auto nel sottopasso della stazione ferroviaria.

Ubriaco al volante, finisce con l'auto nel sottopasso

Patente ritirata, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e diversi verbali per violazione al Codice della strada. Tanto è costato al 22enne cesanese quanto successo alle prime ore di ieri, domenica. Sulla strada per il rientro a casa, il giovane ha imboccato in contromano la centralissima via Santo Stefano e, dopo averla percorsa tutta, è entrato in stazione dal sottopasso ciclopedonale.

Denunciato e sanzionato

La richiesta di intervento è arrivata ai Carabinieri intorno alle 7. Non è stato facile riportare l'auto in superficie, lato via Volta, e caricarla sul carroattrezzi: le operazioni sono durate fino alle 11. I militari della Tenenza hanno nel frattempo raggiunto il 22enne, che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. I militari gli hanno ritirato la patente e gli hanno contestate cinque infrazioni al Codice della strada.

Il duro commento del sindaco Bocca

L'episodio ha attirato l'attenzione di decine di cittadini: in tanti hanno seguito le delicate operazioni di rimozione dell'auto dal sottopasso, tra l'incredulo e lo sbigottito. Tra i presenti anche il sindaco Gianpiero Bocca, durissimo nel commentare l'accaduto: "Consiglio a questo cesanese di trovarsi un buon avvocato".