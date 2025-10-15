Ubriaco al volante va contromano e causa un incidente, denunciato

Un 48enne di Monza ha perso il controllo dell'auto e ha impattato contro diversi veicoli.

Ubriaco al volante va contromano e causa un incidente a Meda: denunciato un 48enne di Monza.

Ubriaco al volante causa un incidente

E’ successo ieri, martedì 14 ottobre 2025, tra le vie Valtellina e Varese. Una pattuglia della Polizia Locale medese, supportata da una pattuglia di Seveso in forza della convenzione in essere tra i due Comuni, è intervenuta tempestivamente dopo che il conducente di un autoveicolo, un 48enne monzese, aveva provocato un sinistro stradale: sbandando ha perso il controllo del mezzo, circolando contromano e urtando un primo veicolo. Ha quindi proseguito la corsa sbattendo contro altri due veicoli in marcia e finendo a margine strada urtando ancora due mezzi.

Denunciato alla Procura, il veicolo è stato sequestrato

Fortunatamente non c’erano pedoni sulla traiettoria del conducente, risultato in stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico del doppio del consentito (il limite è 0,5). Gli è pertanto stata ritirata la patente ed è stato denunciato alla Procura di Monza. Il mezzo è stato sequestrato il veicolo.