Seregno

Denunciato 42enne straniero che ha provato a difendersi: ."E' solo un ramoscello ". L'arma ritrovata in mezzo ai cespugli.

In serata un uomo ubriaco gira per lo skate park di via Nenni con un coltello. Un gruppo di ragazzi, spaventati, chiama il 112. I Carabinieri rintracciano l'uomo e trovano il coltello fra i cespugli. Denunciato il 42enne straniero.

Ubriaco gira con un coltello allo skatepark

Nella serata di ieri, giovedì 28 aprile, verso le 22 un gruppo di adolescenti mentre era riunito sulle staccionate dello skate park di via Nenni a Seregno è stato avvicinato da un uomo con un coltello in mano che, completamente ubriaco, proferiva frasi incomprensibili alternandole a improvvisi scatti, come fosse fuori di sé. Impauriti e preoccupati, i giovani hanno chiamato il 112 e hanno lanciato l’allarme. Dalla vicina caserma dei Carabinieri sono arrivate due gazzelle del Radiomobile.

Il coltello trovato fra i cespugli

I militari dell'Arma, dopo una breve ispezione del parco, hanno individuato l’uomo, ma dalla perquisizione è risultato non avere alcuna arma con sé. L'uomo provava a giustificarsi adducendo che avesse in mano un ramoscello appena raccolto e che il suo fare aggressivo era dovuto al fatto che stesse litigando al telefono con la sua compagna. Le testimonianze dei ragazzi, però, erano chiare e concordanti. Così, mentre un equipaggio si occupava di trattenere l’uomo, gli altri militari si sono messi alla ricerca del coltello che hanno trovato poco dopo tra i cespugli.

Denunciato un 42enne straniero

L’uomo - un 42enne hondurégno, impiegato, residente a Garbagnate Monastero in provincia di Lecco, incensurato - prima ha ammesso che il coltello fosse suo, poi ha provato a ritrattare. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nei giorni scorsi un altro intervento dell'Arma locale.