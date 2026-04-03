Ubriaco dà in escandescenza al bar e se la prende pure con i Carabinieri

E' successo in un locale di via Confalonieri. L'uomo si è infuriato dopo che il titolare si è rifiutato di dargli da bere.

Visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenze al bar ed è stato necessario l’intervento dei Carabinieri. E’ successo nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile 2026 al «Feelings» in via Confalonieri a Meda, dove un cliente è entrato nel locale chiedendo da bere.

Il barista non gli dà da bere: ubriaco si infuria

Siccome era evidente che era piuttosto alticcio, il barista ha preferito non servirgli quanto richiesto e per tutta risposta l’avventore si è arrabbiato e ha scagliato il portafoglio contro una dipendente. Il titolare l’ha quindi accompagnato fuori dal locale e il cliente è diventato aggressivo.

Si scaglia contro un altro avventore e poi cade

Ha addirittura provato a dare una testata a un altro cliente che era intervenuto per calmarlo, per poi cadere a terra sbattendo la faccia. Più tardi, non contento, è tornato al bar ancora molto agitato, non lasciando altra scelta al titolare che chiedere l’intervento dei Carabinieri.

Se la prende pure con i Carabinieri

Ma è stato piuttosto aggressivo anche coi militari, che alla fine lo hanno bloccato. Sul posto sono intervenuti con un’ambulanza anche i soccorritori di Avis Meda, che lo hanno trasferito in codice giallo all’ospedale di Vimercate.