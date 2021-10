Ubriaco si schianta contro il marciapiede, denunciato

A Lentate

Si tratta di un 31enne di Misinto, l'incidente è successo sulla Nazionale dei Giovi.

Ubriaco si schianta contro il marciapiede a Lentate sul Seveso, denunciato dai Carabinieri.

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre 2021, intorno alle 2.30, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno sono intervenuti in via Nazionale dei Giovi all'altezza del civico 123, in quanto poco prima un 31enne residente a Misinto, di professione impiegato, incensurato, mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf, aveva perso il controllo del proprio mezzo finendo la corsa contro il marciapiede e causando vari danni alla vettura.

Denunciato dai Carabinieri

Il giovane, che presentava da subito forte alito vinoso, difficoltà di coordinamento nei movimenti ed evidente stato confusionale, è stato sottoposto all'accertamento del tasso etilometrico con alcoltest risultando positivo con un tasso alcolemico di oltre 1,6 grammi per litro. Pertanto si è proceduto al ritiro della patente di guida, al sequestro del veicolo e al deferimento all'autorità giudiziaria e amministrativa.

Era già successo in via Lecco

Non è la prima volta che a Lentate un automobilista si schianta dopo aver alzato un po' troppo il gomito. Era già successo qualche settimana fa in via Lecco e in quel caso il conducente si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.