Uccisa da un pirata della strada, decisa la data dei funerali di Daniela Cassina

Uccisa da un pirata della strada mentre tornava a casa dopo aver cantato a un concerto gospel. E' stata fissata la data dei funerali di Daniela Cassina, 48enne residente a Busto Garolfo ma originaria di Meda, moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi.

La 48enne, che nonostante non abitasse più da tempo a Meda era rimasta molto legata alla sua città d'origine, era deceduta poco dopo la mezzanotte di domenica 9 ottobre 2022 dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Novara, causato da un nigeriano senza patente né assicurazione, poi arrestato dai Carabinieri. Con lei era morta anche Gabriella Andreasi, 63enne di Cerro Maggiore. Le due facevano parte del coro "Let's Gospel" di Nerviano e quella sera si trovavano in Piemonte per partecipare alla rassegna internazionale Novara Gospel Festival.

La notizia della morte di Daniela Cassina aveva sconvolto profondamente la città di Meda, dove abitano tuttora i genitori Maria Rita Viganò e Antonio Cassina e la sorella Lorella e dove la donna aveva tante amicizie. Proprio le amiche dell'adolescenza avevano avviato una raccolta fondi in sua memoria, per sostenere il coro Let's Gospel dove la 48enne cantava con passione e impegno. E ora la saluteranno per l'ultima volta. I funerali saranno celebrati venerdì 21 ottobre 2022 alle 14 nella chiesa di Santo Stefano di Nerviano, dopodiché il feretro verrà accompagnato al cimitero di Meda. Sempre a Meda verrà ricordata con una Messa lunedì 24 ottobre alle 18 nella parrocchia di Santa Maria Nascente e mercoledì 26 alle 20.30 in Santuario Santo Crocifisso.