Uccise l'assessore di Esino Lario: chiesti 25 anni per Luciano Biffi

Omicidio di Esino Lario: chiesti 25 anni per Luciano Biffi, il vicino di casa che uccise Pierluigi Beghetto, 53 anni, residente a Usmate Velate e assessore del piccolo comune lecchese.

Uccise l'assessore: chiesti 25 anni per Luciano Biffi

E' terminata con una richiesta di condanna a 25 anni di reclusione la requisitoria del pubblico ministero Chiara Stoppioni, pronunciata nel primo pomeriggio di mercoledì 19 marzo 2025 di fronte alla Corte d’Assise di Como. L’imputato, Luciano Biffi, 70 anni, è accusato di omicidio aggravato per l’uccisione di Pierluigi Beghetto, avvenuta a Esino Lario il 21 aprile del 2024.

L'omicidio e la confessione

Beghetto, sposato e padre di due figli, originario di Usmate Velate apicoltore di professione, era assessore a Esino Lario. E' stato ucciso da Biffi al temine di una lite per motivi di vicinato degenerata in una violenta aggressione. Biffi era stato fermato sul posto; era stato lui stesso, subito dopo l’omicidio avvenuto intorno alle 9 del mattino, ad allertare le forze dell’ordine, mettendo in moto la macchina dei soccorsi, risultati purtroppo vani per Beghetto.

La richiesta di condanna

Il processo ha preso il via alle 14 con l’intervento del pubblico ministero, che ha sollecitato una sentenza di colpevolezza con una pena di 25 anni. A seguire, hanno parlato gli avvocati della parte civile e la difesa di Biffi, affidata all’avvocato Giorgio Pagnoncelli. Il verdetto della Corte è atteso per il 26 marzo.