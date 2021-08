Un 39enne trovato morto alle Torri Bianche

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto poco dopo le 9.30 di oggi, venerdì 6 agosto, all'interno del Cosmo Residence del quartiere Torri Bianche di Vimercate.

Trovato privo di vita nella Torre Magnolia

Sul posto, all'interno della Torre Magnolia che ospita gli appartamenti dell'antistante Cosmo Hotel, si sono portati i carabinieri, l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Cornate in codice rosso. I sanitari, entrati nell'appartamento al secondo piano, hanno trovato il corpo in bagno e non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo avvenuto probabilmente alcune ore prima.

Si è trattato di un suicidio

Si tratta di un 39enne di origine americana, impiegato in una multinazionale con sede a Milano, che da venti giorni circa viveva nel residence delle Torri Bianche. I rilievi effettuati hanno confermato la prima ipotesi di suicidio. A dare l'allarme sarebbero stati proprio alcuni colleghi di lavoro che non avevano più sui notizie da molte ore. A vuoto anche le chiamate sul telefono cellulare.

Il precedente nello stesso posto

La Torre Magnolia è la stessa ai piedi della quale nel giugno del 2020 era stato trovato il corpo senza vita di una ragazza di 19 anni precipitata da uno dei piani alti del palazzo.