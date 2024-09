Un uomo di 52 anni e un uomo di 60 anni sono stati soccorsi questa mattina, martedì 3 settembre, in via Bergamo a Bellusco, a seguito di un infortunio sul lavoro.

Un altro infortunio sul lavoro in Brianza: soccorse due persone a Bellusco

Al momento le informazioni su quanto accaduto sono frammentarie ma secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 9.30 e l'intervento di soccorso è stato appunto classificato come infortunio lavorativo. Sempre secondo quanto riferisce Areu le due persone soccorse stavano lavorando in un edificio in ristrutturazione quando, per cause da chiarire, avrebbe gradualmente ceduto la pavimentazione della soffitta dove si trovavano, facendoli cadere da un'altezza di circa 2,5 metri.

I soccorritori sono arrivati in via Bergamo in codice rosso: in base alle prime valutazioni sul posto il 60enne avrebbe riportato un trauma alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo mentre il 52enne avrebbe riportato un trauma all'arto inferiore ed è stato trasferito, sempre in codice giallo, all'ospedale di Vimercate.

Oltre ai soccorsi sul posto si trovano anche i tecnici di Ats Brianza, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Bellusco.

L'infortunio di oggi, martedì 3 settembre, è avvenuto a poche ore da un drammatico incidente sul lavoro che si è verificato ieri a Cesano Maderno, costato purtroppo la vita ad un 75enne.