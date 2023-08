I Carabinieri di Arcore hanno arrestato nella giornata di lunedì un rumeno di 48 anni per rapina.

Un arresto per rapina ad Arcore

L'uomo, senza fissa dimora, ha tentato per più giorni di rubare diversa merce di valore all'interno del supermercato Esselunga cittadino. Nella giornata di lunedì, 31 luglio, colto in flagrante dal direttore del negozio è stato bloccato. Presso l'Esselunga sono dunque giunti i Carabinieri della stazione cittadina che lo hanno arrestato per rapina visto che l'uomo ha anche opposto resistenza nel momento dell'arresto.

Il rumeno è stato dunque condotto in carcere a Monza. Nelle ultime ore si è tenuta la direttissima a seguito della quale è stato confermato l'arresto. La nuova udienza nei suoi confronti è fissata per il mese di settembre.

(foto repertorio)