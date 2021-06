I Carabinieri hanno denunciato due persone: un 32enne responsabile di un furto e un 41enne autore di una rapina, avvenute a Villasanta e Arcore.

Un furto e una rapina a Villasanta e Arcore, due denunciati

Nel dettaglio i Carabinieri della stazione di Villasanta, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un italiano di 32 anni, censito in banca dati. Il soggetto è stato riconosciuto dai militari, attraverso l'analisi delle telecamere, quale autore di un furto, commesso venerdì 18 giugno presso l'esercizio commerciale "La Bottega dei Sapori" dove l'uomo aveva asportato 200 euro in contanti dal registratore di cassa, dileguandosi in sella a una bici per le vie limitrofe.

Sempre nel weekend ad Arcore i militari del N.O.R., sezione radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un 41enne del posto, censito in banca dati. L'uomo è stato riconosciuto come autore di una rapina impropria commessa all'interno dell'esercizio commerciale Aumai Am 4 Srl" (un negozio di articoli per la casa) situato in via Papini. Il soggetto, dopo essere stato sorpreso occultare alcuni prodotti all'interno di un marsupio, riusciva a scappare spintonando la commessa (fortunatamente rimasta illesa).