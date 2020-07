Rispettiamo le coltivazioni e non creiamo danni all’agricoltura e alla fauna con comportamenti apparentemente innocui.

rappresentanti della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) durante la videoconferenza di mercoledì 30 luglio che ha visto la partecipazione del Sindaco di Vimercate Francesco Sartini, con altri Sindaci del territorio e con i rappresentanti del Parco PANE (Parco Agricolo Nord Est).

Un invito a rispettare la natura e le coltivazioni: i consigli

Frequentare parchi e le campagne della zona ricordando però alcuni semplici gesti di attenzione:

– stare nei sentieri e non entrare nei campi coltivati e nemmeno nei prati usati come prato da sfalcio per l’allevamento del bestiame;

– evitare di raccogliere spighe (o altri prodotti agricoli) o evitare di entrare in un prato è un gesto di sensibilità verso l’agricoltore.

– non disturbare la fauna e avere rispetto per la flora spontanea.

– non abbandonare animali domestici come pesci o tartarughe negli stagni e nelle foppe del Parco in quanto il loro abbandono causa gravi danni e squilibri agli ecosistemi acquatici.

Per i coltivatori c’è un problema di mancanza di rispetto

“Assieme ai Comuni del territorio e con l’attenzione del parco PANE, abbiamo accolto la richiesta accorata dei coltivatori del Vimercatese che sottolineano un problema di mancanza di rispetto del nostro territorio da parte di molti cittadini che lo frequentano – ha affermato il Sindaco Francesco Sartini. È importante sottolineare che dietro un prato polifita (due o più specie foraggere coltivate sullo stesso terreno), un campo di mais/frumento o ancora, un campo di ortaggi, vi è il lavoro, il sacrificio e l’impegno di un’impresa agricola che si prodiga per ottenere un prodotto salubre e naturale e trarne il proprio sostentamento. Camminare nei campi, lasciare che lo facciano gli animali domestici, abbandonare rifiuti o gli escrementi degli animali domestici o anche solo sversare sfalci del giardino causa danni che possono compromettere il lavoro degli agricoltori e la salubrità del nostro suolo. Dobbiamo essere alleati degli agricoltori e di chi si prende cura del nostro territorio impegnandosi per curare, tutelare e coltivare il terreno e ottenerne prodotti di qualità. Invito tutti i cittadini a godere del nostro territorio e dei sentieri del parco PANE facendo attenzione a non calpestare le coltivazioni ed evitare che lo facciano gli animali domestici, avendo cura di raccogliere in ogni caso i rifiuti e le deiezioni canine. Anche da questi piccoli gesti passa la tutela del nostro ambiente.”

