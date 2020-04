Una buona notizia: nessun contagio nella casa di riposo di Briosco

Arriva una buona notizia da Briosco. Nella casa di riposo del paese, la residenza “Rita e Luigi Gelosa”, non si conta nemmeno un contagio da coronavirus tra gli ottanta ospiti. A comunicarlo è stato il sindaco Antonio Verbicaro: “Sono contento, è stato fatto un buon lavoro”.

Nemmeno un contagio nella casa di riposo di Briosco

In questi giorni difficili, durante i quali le rsa sono finite sotto i riflettori per il numero tristemente alto di morti causati dal Covid-19, a Briosco si può sorridere. Ottanta sono gli anziani ospiti della “Rita e Luigi Gelosa” di via Polo: nessuno di loro è stato contagiato dal maledetto virus. Risultato “di una eccellente gestione”, ha detto il sindaco in un videomessaggio rivolto ai brioschesi.

Il 23 febbraio, la dirigenza della nostra rsa mi aveva coinvolto con una comunicazione, dicendomi che avrebbe voluto interrompere i contatti con i famigliari. Io ho risposto che ero molto favorevole anche se allora non avevamo ancora delle indicazioni specifiche. Abbiamo agito un pò arbitrariamente ma l’intervento si è rivelato utile perchè il 15 aprile i vertici della rsa mi hanno scritto assicurandomi che, ad oggi, all’interno della struttura non abbiamo nessun positivo. Mi gratifica tanto, incrociamo le dita. E’ stato fatto un buon lavoro

TORNA ALLA HOME