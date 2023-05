Una discarica a cielo aperto nell'ex magazzino comunale

Mobili, bancali, materassi, sedie, poltrone, erbacce ovunque e topi che gironzolano indisturbati. Non c’è pace per l’ex magazzino comunale che si trova all’angolo tra le vie Mazzini e Conciliazione, nel cuore della frazione La Cà di Arcore. L’edificio, circa 400 metri quadrati, veniva utilizzato fino ad una decina di anni fa come ricovero dei mezzi, oltre a sedie, panche e tavoli, e della cartellonistica stradale.

Magazzino comunale fino al 2012

Nel 2013 la Giunta guidata dal sindaco Rosalba Colombo decise di mettere in vendita lo stabile e la proprietà dell’immobile passò in mano ad un privato. Nel giro di pochi mesi lo stabile sarebbe dovuto essere demolito per lasciare spazio ad una nuova edificazione ma, complice soprattutto la crisi del mercato immobiliare degli ultimi anni, il piano di recupero, che prevede la realizzazione di una nuova palazzina e una quindicina di appartamenti, non ha visto la luce. E, nel corso degli anni, la parte esterna della struttura è stata coperta da erbacce e degrado.

"Chiediamo interventi urgenti al sindaco"

Al momento, però, lo stato di incuria avanza giorno dopo giorno, tant’è che i residenti del quartiere chiedono interventi urgenti all’Amministrazione comunale. Qualche anno fa venne rimosso l’eternit dal tetto ma da allora lo stabile si trova in totale abbandono.