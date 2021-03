Una filastrocca scritta a 46 mani per sconfiggere il virus. E’ quella che hanno inventato i bambini della scuola Filiberto di Vimercate.

Un messaggio un po’ diverso quello condiviso ieri, venerdì 26 marzo, dal sindaco di Vimercate, Francesco Sartini, che oltre a dare gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria si è voluto soffermare sui tanti messaggi di speranza che gli stanno arrivando da più parti.

Uno in particolare lo ha colpito: è quello di Luca della classe quinta B della scuola elementare Filiberto di Vimercate. Luca, insieme ai suoi compagni, ha voluto provare a “combattere il virus” con una filastrocca scritta a 46 mani che ricorda ancora una volta le regole base e fondamentali che, molto lentamente, ci stanno aiutando a uscire da questa pandemia.

“La filastrocca – spiega il sindaco – parla del re corona che ha iniziato a contagiare ogni persona, ma che viene fermato dai nostri supereroi: madame mascherina, che ci protegge, l’ispettore igienizzante che elimina gli effetti del pericoloso re corona e il metro di distanza, un aiutante un po’ burbero perché tiene lontani tra loro i bambini, ma efficace per salvarci. Stiamo combattendo una lotta molto dura, che ci chiede sacrifici, ma combattendo con i nostri supereroi terneremo presto a giocare” – ha concluso il sindaco.

I messaggi dei cittadini e la lettera inviata all’ospedale

Il primo cittadino ha anche ricordato che negli ultimi giorni gli stanno arrivando moltissimi messaggi di ringraziamento da parte dei cittadini che, nell’ultimo periodo, hanno avuto bisogno per esempio di recarsi in ospedale. “Mi hanno chiesto di ringraziare di cuore la struttura – ha detto Sartini – e così ieri ho scritto una lettera e l’ho inviata al Direttore“.

Accanto al dolore e allo scoraggiamento infatti, non possiamo non accorgerci che ci sono persone che continuano ad aiutare. Tra queste ovviamente gli operatori sanitari e i medici che da oltre un anno, con fatica, continuano la loro battaglia quotidiana contro il virus in corsia.

I dati sull’emergenza sanitaria

E intanto anche i dati dell’ultima settimana indicano un andamento poco incoraggiante. Sono infatti 89 i nuovi contagi. Un valore controbilanciato dai guariti che nello stesso arco di tempo sono stati 74. Il numero totale degli ammalati è attualmente di 195, + 13 rispetto alla settimana scorsa. In quarantena ci sono al momento 101 persone. Nell’ultima settimana, sul territorio vimercatese, si registrano purtroppo altri due decessi.

Qui il link al video di aggiornamento del sindaco