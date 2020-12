Una Messa nel ricordo del fotografo della Brianza

Una Messa a ricordo del fotografo della Brianza. A Cesano Maderno una cerimonia di suffragio per Attilio Pozzi.

A un anno dalla sua morte, giovedì 12 dicembre 2019, per un malore improvviso che l’ha strappato ai suoi cari a 65 anni, in ricordo di Attilio Pozzi sarà celebrata una Messa. La funzione, per volontà della moglie Giovanna, dei figli Antonio, Stefano e Sara e della sorella Mariangela, sarà celebrata alle 20.30 di mercoledì 9 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Bernardo di Cassina Savina .

Un anno fa l’ultimo saluto

La stessa chiesa dove un anno fa si radunavano, volti attoniti e rigati dalle lacrime parenti, colleghi, amici e conoscenti per un ultimo saluto al “fotografo della Brianza” conosciuto e apprezzato da tutti per la passione che metteva nel suo lavoro. Macchina fotografica sempre al collo, per più di trent’anni Pozzi ha fotografato fatti, luoghi e persone girando in lungo e in largo la Brianza, che per lui non aveva segreti.

Il Premio Talamoni e la Civica benemerenza

Insignito ad ottobre del Premio Beato Talamoni, la massima benemerenza provinciale, Pozzi sarà anche omaggiato dalla Città di Cesano durante la prossima cerimonia delle Civiche benemerenze. Il Consiglio comunale ha inoltre deciso all’unanimità di allestire una mostra fotografica dedicata ai suoi scatti e di curare un archivio da donare alla biblioteca civica Pappalettera.