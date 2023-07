Una perizia cinematica per ricostruire le cause dell'incidente mortale di Limbiate. Alla guida della Range Rover c'era il cugino 24enne della vittima, è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri.

Una perizia cinematica

Una perizia cinematica per ricostruire le cause dell’incidente mortale avvenuto a Limbiate e la velocità raggiunta dal mezzo che è andato completamente distrutto. E’ uno dei primi atti investigativi in capo alla Procura di Milano, che sta facendo luce sul tragico incidente costato la vita ad Arnold Selishta, 22enne di Limbiate.

L'ipotesi di reato è omicidio colposo

Gli inquirenti ipotizzano il reato di omicidio stradale nei confronti del giovane che, la notte tra venerdì e sabato, guidava il suv Range Rover che si è ribaltato e ha preso fuoco, provocando la morte del 22enne di origini albanesi, che era a bordo con altri due ragazzi italiani feriti lievemente. Alla guida c'era il cugino 24enne della vittima, anche lui di origine albanese ma residente in Inghilterra. Era arrivato a Limbiate da pochi giorni per trascorrere un periodo di vacanza in compagnia del cugino Arnold.

Il 24enne fermato dai Carabinieri

Il conducente, fermato nella giornata di sabato e portato a San Vittore, si era allontanato dall’auto dopo il tremendo schianto - secondo i famigliari perché si trovava in stato di forte shock e non per sfuggire alle proprie responsabilità - ed è stato poi individuato nella giornata di sabato dai Carabinieri di Desio che indagano appunto per omicidio stradale coordinati dal pm di Milano, Giovanni Tarzia. L’ipotesi è che dopo una serata in un locale di Nova Milanese un gruppo di amici fra i 18 e i 24 anni si sia messo alla guida del suv e di una Bmw M8 viaggiando a velocità sostenuta sulla Monza-Saronno con limite di velocità a 70 km/h.

Il sospetto che stessero girando un video

La Range Rover ha perso il controllo in prossimità di piazza Tobagi, finendo sulla rotonda e attraversandola per intero. Il veicolo si è ribaltato diverse volte prima di prendere fuoco. Oltre all’accertamento tecnico per chiarire la velocità a cui viaggiava il veicolo, saranno analizzati i telefoni cellulari di tutti ragazzi (il sospetto è che stessero girando un video per i social), e deve essere verificata, inoltre, la presenza di alcol o droghe nel sangue.