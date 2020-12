Una raccolta fondi solidale in memoria di Carlotta, angioletto volato in Cielo a due anni

Dopo che la loro piccola Carlotta è diventata un angioletto hanno avvertito il bisogno di donare gioia e fare qualcosa per gli altri.

Una raccolta fondi in memoria di Carlotta

E così, con la forza incredibile di chi riesce a trasformare il dolore in amore e a far sì che da una tragedia scaturisca un’ondata di solidarietà, Sara Aldeghi e Giuseppe Michele Bompignano, 40 e 43 anni, hanno promosso una raccolta fondi in memoria della figlia, volata in Cielo il 15 ottobre a soli due anni dopo aver combattuto contro una rarissima forma di tumore al cervello. L’obiettivo è di rendere un po’ più bello il Natale delle famiglie bisognose di Meda, Cabiate e Barlassina.

SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA OGGI, MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020.

TORNA ALLA HOME