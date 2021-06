Una vita consacrata al Signore e al prossimo, dedicando tutta se stessa ai bambini dei Paesi più poveri del mondo. Si è spenta all’età di 81 anni suor Mariangela Biffi, missionaria dell’ordine delle Comboniane.

Una vita trascorsa per i bambini più poveri: Bellusco e Bernareggio piangono suor Mariangela

La religiosa è scomparsa improvvisamente lo scorso venerdì a Bergamo, in una delle case delle congregazione in cui aveva fatto ritorno dopo aver svolto il proprio ministero in Italia e nel mondo.

Nativa di Bellusco, suor Mariangela sentì molto presto la propria vocazione, decidendo di prendere i voti nel 1960. Entrata nell’ordine delle Comboniane, appunto, prese parte fin da subito a diverse missioni all’estero. Dapprima in Spagna, poi in Etiopia e in Eritrea. Qui ha speso quarant’anni della propria vita, impegnandosi in prima persona in moltissime opere pastorali ed educative nei confronti dei bambini nei villaggi più poveri dei Paesi africani. Definire la religiosa una semplice insegnante sarebbe tuttavia estremamente riduttivo. A dirlo sono i fatti e soprattutto i ricordi dei tanti ragazzi di Asmara che hanno avuto modo di conoscere e amare suor Mariangela e la sua incrollabile fede che ha saputo trasmettere con l’esempio a tutti loro.

