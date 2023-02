Un'altra auto sfonda la recinzione del concessionario a Varedo. Dopo sole tre settimane ennesimo incidente nello stesso punto in piazza Panceri

Ennesima auto contro la recinzione

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Non c’è pace per il concessionario Sorbara Auto di Varedo. Dopo sole tre settimane un’altra auto è finita fuori strada alla rotatoria di piazza Panceri e ha sfondato la recinzione del punto vendita. E' il secondo incidente dall'inizio del 2023 e l'ultimo di una lunga serie negli ultimi anni. La vettura ha centrato proprio lo stesso punto della volta precedente, dove era stata posizionata una rete provvisoria in attesa di sistemare la cancellata in ferro.

L'incidente all'alba, due feriti

L’incidente è avvenuto all’alba di ieri, domenica, poco dopo le 5 e ha coinvolto cinque persone dai 20 ai 45 anni, due hanno riportato ferite lievi. Per soccorrerli sono intervenute due ambulanze: sono stati accompagnati in codice verde agli ospedale San Gerardo di Monza e di Paderno Dugnano. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Il violento urto ha sgretolato ulteriormente il muretto e piegato ancora di più i plinti di rinforzo che erano stati fatti fissare dal proprio dal titolare del concessionario per contenere gli urti.