Ennesimo incidente in piazza Panceri a Varedo: nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana un’auto ha tirato dritto alla rotatoria, è salita sul marciapiede e si è schiantata contro la recinzione della concessionaria Sorbara, sfondandola e sgretolando un pezzo di muretto. Una volta arrivati i Carabinieri però, il conducente era sparito, lasciando sul posto solo l’auto incidentata.

Ancora un’auto fuori strada che sfonda la recinzione

«In questo punto sarà già la decima volta che succede in pochi anni - ha notato Federico Sorbara dell’omonimo concessionario che si è trasferito nei nuovi locali a dicembre - stiamo ancora aspettando il risarcimento dall’assicurazione per l’incidente avvenuto quest’estate. Intanto abbiamo riparato i danni a nostre spese e rinforzato la recinzione con dei plinti in ferro perché l’altra volta si erano danneggiate anche le vetrine».

La ristrutturazione

Lo stabile situato all’angolo con via Como è stato recentemente ristrutturato e ospita più appartamenti, quella notte i residenti hanno sentito un botto fortissimo e si sono svegliati di soprassalto. Per proteggere questo angolo, l’impresa di costruzioni che ha ristrutturato l’immobile, insieme al concessionario, avevano chiesto al Comune di poter installare a loro spese un guard rail. «È assurdo che nessuno tuteli condomini, pedoni e commercianti. Ci è stato riposto che avremmo deturpato il paesaggio» ha spiegato l’amministratrice dell’impresa.

«Noi vogliamo solamente sistemare questa zona e recuperarla dal degrado, si poteva trovare una soluzione per mettere in sicurezza questo punto, lo avrei fatto a mie spese - ha aggiunto Sorbara - Questa volta i plinti hanno un po’ contenuto l’urto ma se una macchina dovesse riuscire a sfondare la vetrina per me sarebbero migliaia di euro di danni. Ma potrebbe succedere anche di giorno mentre una persona passa sul marciapiede e si rischierebbe la tragedia».

Sul degrado alle quattro strade ha insistito l’amministratrice dell’impresa: «Abbiamo chiesto aiuto in tutti gli ambiti istituzionali, incluso il Prefetto di Monza, per combattere il degrado in quella piazza ma la situazione non è migliorata minimamente».

Le parole del sindaco

Il sindaco Filippo Vergani si è detto attento alla questione sicurezza in piazza Panceri. «Abbiamo approntato un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di cuspidi per incanalare i veicoli e di implementare l’illuminazione intorno alla rotatoria ma la prima gara è andata deserta. Recentemente è stata aggiudicata e, una volta conclusi i tempi tecnici, partiranno i lavori - ha spiegato - il guard rail non credo che risolverebbe il problema, tuttavia, se qualcuno ha bisogno di ulteriori informazioni a riguardo può venire direttamente da me, la mia porta è sempre aperta».