Il vasto incendio divampato nella serata di ieri, lunedì 3 aprile, nei boschi tra Limbiate e Cesate nella mattinata di oggi ha ripreso nuovamente vigore e ci sono volute ore di lavoro per ritornare ad una situazione, non certo di cessato allarme, ma quantomeno di sicurezza.

Un'altra giornata di intenso lavoro per spegnere l'incendio nei boschi delle Groane

Il luogo in cui le fiamme si erano propagate ieri sera, diffondendosi poi ai boschi delle Groane tra Limbiate, Cesate e Solaro, è stato presidiato tutta la notte. Questa mattina sul posto erano ancora presenti i Vigili del fuoco intenti a monitorare la situazione dei due versanti dell'incendio, uno sviluppatosi dietro la casa di riposo e l'altro non lontano dal rondò sud.

In mattinata le fiamme hanno ripreso vigore

Proprio mentre sembrava che la situazione si stesse risolvendo, improvvisamente le braci hanno ripreso vigore e le fiamme si sono nuovamente sviluppate su entrambi i fronti. E' stato dunque necessario l'intervento di nuovi mezzi dei Vigili del fuoco, della Polizia locale di Cesate e della Protezione Civile che ha chiuso al traffico il tratto di strada dal rondò sud alla rotonda che porta a Cesate e Senago.

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

L'arrivo dell'elicottero

Sul posto è arrivato anche l'elicottero che per tutto il pomeriggio si è rifornito di acqua dalla cisterna provvisoria allestita in uno dei campi della zona per poi trasportarla dove le fiamme avevano ripreso maggiore vigore.

Dopo un intervento lungo e difficile alle 17 di questo pomeriggio la strada è stata nuovamente riaperta al traffico. La situazione è monitorata e, nonostante sia ancora visibile del fumo nel sottobosco, al momento non si vedono fiamme. Ovviamente il monitoraggio della zona proseguirà anche nelle prossime ore.

In fumo 8 ettari di bosco

Secondo una prima stima l'incendio avrebbe distrutto in meno di 24 ore circa otto ettari di bosco.