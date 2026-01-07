Undici gradi al rientro in aula dopo le vacanze natalizie, scolari mandati a casa

Un rientro in classe da brividi ad Arcore. E non potrebbe esserci frase più azzeccata per i piccoli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia di via Beretta.

Stamattina, mercoledì 7 gennaio, i piccoli sono stati rimandati a casa alle 13 a seguito della decisione della preside Marta Chioffi la quale, accertata la temperatura nelle aule che non superava gli 11 gradi, ha disposto la chiusura del plesso e prontamente informato i genitori con una circolare.

La circolare della preside

La preside Chioffi ha disposto dunque la chiusura del plesso e rispedito a casa gli alunni alle 13 di oggi, invitando il Comune ad intervenire tempestivamente per risolvere la problematica. Una situazione che ha creato grossi disagi ai genitori i quali sono dovuti correre ai ripari per andare a prendere i loro figli a scuola.

La replica dell’Amministrazione comunale

Pronta è arrivata la replica dell’Amministrazione comunale affidata alle parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Belotti.