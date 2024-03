Urta il marciapiede e si ribalta con l'auto

Urta il marciapiede, sale sulla collinetta e si ribalta completamente con l'auto. L'incidente stradale è accaduto questa mattina (venerdì 15 marzo 2024) a Triuggio, in via Vittorio Emanuele.

Si ribalta con l'auto

Spavento per la conducente alla guida di una Dacia Sandero che questa mattina si è ribaltata con l'auto. L'incidente è accaduto intorno alle 10.30 in via Vittorio Emanuele a Triuggio, rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore, il tempo necessario per mettere in sicurezza la conducente e rimuovere la vettura incidentata. Al volante una donna di 71 anni, residente in paese, rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno aiutato l'anziana a uscire dall'abitacolo. La 71enne, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite: è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Desio per essere sottoposta agli accertamenti del caso.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto per il rilievi, la donna avrebbe prima urtato il marciapiede lato guida, che l'avrebbe fatta rimbalzare verso il lato opposto spingendola sulla collinetta e finendo totalmente capovolta. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 30 quasi all'intersezione con via San Carlo. Come detto la strada è rimasta chiusa per circa due ore, il tempo necessario per garantire in piena sicurezza le operazioni di soccorso. Via Vittorio Emanuele è stata riaperta alle 12.45.

